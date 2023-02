"Abbiamo alle spalle gli anni difficili della pandemia, per questo il 2023 appena iniziato dovrà essere l’anno della ripartenza per imprese e negozi" commenta il presidente di Confcommercio Pontedera, Mickey Condelli, che ieri, insieme al direttore dell’associazione Federico Pieragnoli, al responsabile sindacale Alessio Giovarruscio e al referente Alessio Melai, hanno incontrato il sindaco Matteo Franconi e il vice Alessandro Puccinelli per presentare il cartellone di eventi da realizzare in città. "Abbiamo voluto un confronto tempestivo con i vertici comunali per coordinare insieme eventi ed iniziative dell’anno in corso. Apprezziamo la disponibilità di sindaco e vicesindaco, registriamo con soddisfazione una comune volontà di collaborazione per il bene della città".