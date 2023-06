Eventi d’estate e movida Città blindata per le feste

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

Spazio alla movida. Toranno le serate ì con il centro blindato e anche la Zrtl, a giorni, sarà ampliata tra non poche perplessità e potenziali nuove polemiche in arrivo: ricordiamo che la ztl con i varchi elettroci ha creato nervi tesissimi tra Confcommercio e amministrazione. Si comincia martedì con la pedonalizzazione estiva del centro storico di San Miniato per tre sere alla settimana, fino al 16 settembre. Martedì, venerdì e sabato, dalle 20 alle 24 , sarà applicata la zona a traffico limitato dalla Loggetta del Fondo a Piazza Grifoni (via Conti, Piazza del Popolo, via Ser Ridolfo e via IV Novembre), per permettere alle attività di sistemare i tavoli all’aperto e per consentire lo svolgimento delle iniziative culturali del ricco cartellone estivo. Dalle 24 alle 5 resta in vigore la ZTL (zona A), mentre dal 20 giugno al 31 luglio, in concomitanza con gli spettacoli del Dramma Popolare e della pedonalizzazione, sarà in vigore anche la ZTL (zona B) dalle 20 all’una. Come sempre, sarà escluso dalla pedonalizzazione martedì 15 agosto, quando sarà regolarmente in vigore la Ztl (zona A). In occasione di altre manifestazioni, potranno essere predisposte dall’amministrazione anche altre pedonalizzazioni ad hoc in altri giorni della settimana, finalizzate allo svolgimento dell’evento.

Si ricorda – spiega una nota – che la zona A comprende via IV Novembre, via Guicciardini (nel tratto compreso tra l’intersezione con Costa Santi Cosma e Damiano e via IV Novembre), via Ser Ridolfo, Piazza del Popolo, via Conti, mentre la zona B comprende Corso Garibaldi (dall’intersezione con Piazza Alighieri, viale XXIV maggio a via Conti), viale XXIV maggio, via Don Minzoni (dall’intersezione con Piazza San Francesco a viale XXIV maggio), Piazza della Repubblica, via Vittime del Duomo, Piazza del Duomo, Piazza Mazzini, via Rondoni e via De’ Mangiadori.

"Inizia la stagione estiva e, con lei, parte anche l’ampliamento delle serate senza traffico in centro che diventano tre, fino a settembre – spiegano il sindaco Simone Giglioli e l’assessore Elisa Montanelli -. Si tratta di un programma che abbiamo concertato con i commercianti, sulla scia delle esperienze maturate anche negli anni precedenti". Il centro storico resta chiuso al traffico la prima domenica del mese, dalle 7 alle 20, eccetto il mese di agosto, per consentire lo svolgimento del mercatino dell’antiquariato".