"Evasione della Tari Vediamoci chiaro"

"È stato annunciato in conferenza stampa che dal sistema di raccolta puntuale il Comune avrebbe ricavato un tesoretto di quasi 2 milioni derivante dal recupero evasione Tari. Ma la tariffazione puntuale non c’entra nulla". Il consigliere del gruppo Presidio Civico Pontedera, Alberto Andreoli, ha presentato un’interrogazione al sindaco per conoscere "i dati del recupero evasione Tari (omesso pagamento e omessainfedele dichiarazione) conseguiti negli ultimi tre anni, per mezzo del Concessionario Abaco Spa, con separata indicazione tra gli importi accertati e quelli effettivamente riscossi e, sulla base di tali dati, le motivazioni che hanno portato l’amministrazione comunale ad inserire un recupero evasione pari a zero nei precedenti bilanci e nel bilancio di previsione 2023". Per Andreoli "non c’era certo bisogno della tariffazione puntuale per accertare un’evasione Tari da parte di chi era già censito e registrato. Per il resto i dati forniti non sembrano coincidere con i bilanci comunali. Sulla tariffa del 2023 incideranno gli importi dell’evasione effettivamente riscossa del 2021 ma il bilancio 2021 ci dice che quegli importi non sarebbero stati incassati". Un tema caldo che verrà discusso nel prossimo consiglio comunale.