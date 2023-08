Evasione dagli arresti domiciliari a Pontedera: carabinieri arrestano 41enne

Doveva essere agli arresti domiciliari. Invece era in giro. Come nulla fosse. Ma i carabinieri della compagnia di Pontedera, lo hanno trovato e arrestato. Si tratta di un 41enne residente nella provincia di Pisa, che ora dovrà rispondere del reato di evasione. Nello specifico, l’uomo, nella serata del 18 agosto è stato riconosciuto e sorpreso dai militari, incurante del provvedimento a cui era stato sottoposto, nella pubblica via lontano dalla sua abitazione. L’intervento dei militari permetteva di identificare e quindi confermare il suo riconoscimento, accertando contestualmente che lo stesso non aveva ricevuto alcuna autorizzazione preventiva dall’autorità giudiziaria competente, a lasciare la propria casa. Successivamente, come disposto dalla medesima autorità giudiziaria, è stato nuovamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari.