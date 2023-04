Evade per spacciare cocaina In carcere uno dei ladri della Coop

PONTEDERA

Evasione dai domiciliari e spaccio di cocaina. Finisce in carcere uno degli arrestati il 5 febbraio scorso per furto al supermercato Coop. L’arresto e l’accompagnamento al carcere Don Bosco di Pisa sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di San Miniato in sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposto dall’autorità giudiziaria. L’uomo era stato arrestato insieme ad altri due complici per una serie di furti di merce alla Coop con la complicità di un addetto alla sicurezza. La richiesta di

aggravamento della custodia cautelare era stata proposta dai carabinieri dopo aver verificato più evasioni dai domiciliari anche per andare a spacciare cocaina ad alcuni tossicodipendenti di Pontedera. L’uomo è stato associato al carcere Don Bosco.