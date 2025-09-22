Evade i domiciliari tagliando il braccialetto elettronico: 19enne arrestato a Pontedera

Pontedera, 22 settembre 2025 - È stato un agente del commissariato di polizia di Pontedera fuori servizio a mettere fine alla fuga di un diciannovenne che, dopo aver evaso gli arresti domiciliari tagliando il braccialetto elettronico, è stato individuato e arrestato a Pontedera. Il giovane, di origini magrebine e residente a Fornacette, era agli arresti domiciliari per rapina aggravata.

La sua evasione, avvenuta nella serata di venerdì, ha fatto scattare immediatamente l'allarme. La mattina seguente, un poliziotto del commissariato di Pontedera, mentre faceva ritorno al lavoro, lo ha notato seduto a una pensilina del bus in compagnia di due connazionali. Riconosciuto l'agente, il diciannovenne è scappato a piedi cercando riparo all'interno di un condominio. L'intervento tempestivo di un altro poliziotto fuori servizio e di una volante ha permesso di rintracciarlo e arrestarlo. Dopo la convalida dell'arresto, il giovane era stato nuovamente sottoposto ai domiciliari con un nuovo braccialetto elettronico. Tuttavia, a seguito del suo comportamento, il Sostituto Procuratore ha richiesto e ottenuto dal Gip un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nella giornata del 18, l'ufficio ha eseguito l'ordinanza, trasferendo il giovane nel carcere di Pisa.