Evade dai domiciliari. Portato in carcere

CALCINAIAUn diciannovenne di origine maghrebine, cittadino italiano, è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari dove era detenuto per rapina. Il ragazzo ha tagliato il braccialetto elettronico ed è scappato. Il giovane è residente a Fornacette, nel comune di Calcinaia. Il giorno successivo all’evasione dai domiciliari è stato notato da un poliziotto. Era a Pontedera, seduto sulla panchina di una pensilina dei pullman, insieme a due amici, in attesa di salire sul pulman di linea diretto a Pisa.

Il poliziotto era al volante della sua auto e stava rientrando in commissariato quando ha visto il ragazzo che, dopo averlo riconosciuto nonostante fosse con la sua auto e non con un’auto di servizio, si stava dando alla fuga. Il poliziotto ha così chiesto supporto a un altro collega, anche lui in borghese e anche lui in procinto di rientrare in commissariato, e i due hanno individuato l’ingresso di un condominio dove il diciannovenne si era rifugiato.

Hanno richiesto l’intervento dei colleghi della sezione di polizia giudiziaria e della sezione Volanti del commissariato di piazza Trieste. L’edificio dove il ragazzo si stava nascondendo è stato accerchiato e poco dopo è scattato l’arresto. Dopo una notte in camera di sicurezza, il giovane è stato accompagnato in tribunale per il giudizio direttissimo al termine del quale il giudice ha convalidato l’arresto e disposto e nuovamente gli arresti domiciliari con installazione di un nuovo braccialetto elettronico.

Evidentemente ritenendo il ragazzo ancora a rischio evasione e potenzialmente pericoloso, nonché per la sua condotta non certo esemplare per chi deve stare agli arresti domiciliari, il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta del sostituto procuratore di trasfornare i domiciliari in detenzione in carcere. L’ordinanza di custodia cautelare al Don Bosco è stata eseguita dai poliziotti del commissariato di Pontedera.