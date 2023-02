Eternit e altri rifiuti abbandonati lungo l’argine dell’Arno

SAN ROMANO

Eternit. E ogni rifiuto possibile e immaginabile. I vandali hanno colpito ancora. Questa volta, ancora una volta, lungo la strada sull’argine dell’Arno da dopo il ponte di Castelfranco verso destra, in direzione della pianura di Capanne e Casteldelbosco. Amianto e non solo. In un punto dell’argine del giume ignoti hanno scaricato un rimorchio di immondizia. Rifiuti in bilico tra la strada e la scarpata. Colpisce a prima vista l’ingente quantità di eternit, vecchio e rotto, contenente amianto che, come noto, è cangerogeno per la salute umana. Ma colpiscono anche i tanti sacchi di sporcizia, i vestiti usati, la plastica e gli ingombranti. Sulla stessa strada, poche decine di metri verso il pointe, un passeggino è stato riempito di altri rifiuti. Sacchi sono sparsi qua e là. Chi ha disseminato l’immondizia ha fatto un danno ambientale notevole. Perché le fibre di amianto si insinuano velocemente nella terra e inquinano. Definirli vandali, forse, è troppo poco.

g.n.