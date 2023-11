Stufetta a gas esplosa a Pontedera, tre feriti: probabile un guasto

Pontedera, 20 novembre 2023 - Tutto, secondo una prima ricostruzione, è partito da una stufetta alimentata a gas che si trovava nella camera da letto del piccolo appartamento. Prima l’incendio, poi anche uno scoppio. E’ successo nel cuore della notte in un condominio di quattro abitazioni in viale Rinaldo Piaggio, a Pontedera: tutte e tre le persone che si trovavano nella casa, e che stavano dormendo quando è successo il fatto, sono rimaste ferite. Nessuno di loro, tuttavia, è in pericolo di vita. Ma bastava qualche minuto in più, e l’incidente avrebbe potuto finire in tragedia.

La richiesta di soccorso è arrivata alle 1,38 della notte fra sabato e domenica. Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Pontedera, con due mezzi, la Pubblica Assistenza di Ponsacco, l’auto medica di Pontedera, i carabinieri della città e i vigili del fuoco di Pisa che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione. Un uomo di 54 anni – di nazionalità senegalese – è stato trasportato per ustioni lievi agli arti superiori al pronto soccorso dell’ospedale di Pontedera, mentre altri due feriti, di 25 e 29 anni, anche loro senegalesi, sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa per ustioni più estese (uno, da quanto abbiamo appreso, sul 30 per cento del corpo) e con il sospetto di inalazione di fumi. Sono in corso gli approfondimenti sulle cause dello scoppio della stufetta e della bombola a gas che l’alimentava. E’ probabile, tuttavia, ma non ci sono al riguardo conferme certe, che si sia trattato di un guasto improvviso che ha fatto da innesco alle fiamme. A lanciare l’allarme sono state le stesse persone che si trovavano nella casa, poi subito dopo lo scoppio sono usciti i vicini del piccolo condominio nel quale vivono anche due due persone anziane, una da sola e l’altra con i familiari.

Sul posto, insieme alla pattuglia dell’Arma, per gli accertamenti di rito e di legge, insieme a vigili del fuoco, anche il tenente colonnello Carmine Gesualdo, comandante della compagnia dei carabinieri di Pontedera, che ha voluto rendersi conto di persone dell’entità e della gravità del fatto.