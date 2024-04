Escursionisti salvati sul Serra

Ancora vigili del fuoco in azione per soccorrere due escursionisti in una situazione di pericolo. E’ successo ieri, quando la squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta sulla via ferrata di Sant’ Antone nel Comune di Buti. Due escursionisti, un uomo ed una donna, stavano affrontando la ferrata – si apprende – quando una piccola caduta ha compromesso la risalita di quest’ ultima. Si tratta, peraltro, di una ferrata impegnativa, con diversi tratti da percorre in aderenza e capace di mettere a dura prova anche l’escursionista esperto.Il personale dei vigili del fuoco specializzato in manovre speleo alpinistiche ha raggiunto tempestivamente i luoghi impervi dell’intervento e in collaborazione con il soccorso alpino, tra cui vi era un medico, hanno raggiunto le due persone. Si è reso successivamente necessario il recupero Pegaso per il trasferimento alle cure del caso. Anche sue settimane fa l’intervento fu per due escursionisti in difficoltà – sempre nel Comune di Buti – su una parete del monte Serra, in quel caso vicino alla chiesa di Santa Maria della Neve dove un escursionista era caduto mentre affrontava una parete e venne poi recuperato con l’elisoccorso e trasferito in ospedale. I due escursionisti riuscirono a inviare la posizione esatta ai soccorritori.

C. B.