Esanastri premiata per il welfare e la parità di genere

Arriva un importante riconoscimento nel campo dell’innovazione per un’azienda di Calcinaia. Sono stati proclamati pochi giorni fa i vincitori del premio innovazione Toscana 2023 Amerigo Vespucci, un concorso promosso dal consiglio regionale, Confindustria Toscana e organizzato da Digital Innovation Hub Toscana (DIH). Il riconoscimento, giunto alla sesta edizione, si è arricchito quest’anno della nuova sezione welfare e parità di genere. E a trionfare proprio in questo ambito è stata un’azienda calcinaiola, ovvero la Esanastri che si è aggiudicata il primo posto con il progetto Esachange, un progetto di cambiamento generazionale che ridefinisce l’innovazione spostando il focus dal puro utilizzo di macchinari alla valorizzazione della creatività degli operatori e alla capacità cooperativa delle persone con una nuova cultura aziendale. E’ stato poi il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, a consegnare ad Alessia Lucarini ed Edoardo Nicoli in rappresentanza dell’azienda il significativo premio, "un riconoscimento sicuramente prezioso che testimonia come nel nostro territorio insisitano eccellenze imprenditoriali di assoluto spessore", sottolinea il Comune.