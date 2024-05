"Erbacce nella strada del teatro". L’appello al Comune per la pulizia

Erbacce a margine della strada e a ridosso delle saracinesche in piazza della Vittoria a Santa Maria a Monte, nel tratto in uscita dal retro del palazzo comunale e dal teatro. A segnalare la situazione è un cittadino di Santa Maria a Monte che chiede l’intervento del Comune per la pulizia dell’area. "I nuovi giardini del paese", scrive sarcasticamente. Giriamo la segnalazione all’amministrazione comunale come contributo affinché il centro storico di Santa Maria a Monte, borgo gioiello del Valdarno Inferiore, venga curato e tenuto come merita anche per renderlo appetibile ai turisti che frequentano la zona. Da altri santamariamontesi abbiamo ricevuto, nel tempo, anche segnalazioni sui sempre più frequenti abbandoni di deizioni dei cani. In questo caso basterebbe più di educazione da parte di chi li porta in giro.