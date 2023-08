"Erbacce al camposanto di Collemontanino"

"A seguito di un sopralluogo abbiamo constatato che il cimitero di Collemontanino, nel comune di Casciana Terme Lari, versa in stato di totale abbandono e degrado". E’ la denuncia di Emanuele Parravicini di Fratelli d’italia. "I cittadini per fermarsi a pregare o adagiare un fiore sulla tomba di un caro defunto sono costretti a farsi spazio tra erbacce e sterpaglie che crescono indisturbate. Tutto questo è inaccettabile – scrive l’espondente di Fratelli d’Italia – Sono evidenti il disinteresse e la mancanza di manutenzione ordinaria da parte di chi ha il compito di mantenere pulito e decoroso questo luogo sacro. Se non c’è rispetto nemmeno per i morti, una società non può dirsi civile. Sollecitiamo pertanto un intervento urgente da parte dell’amministrazione".