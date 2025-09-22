Enzo Fregosi, vittima del terrorismo: "La sede dell’Anc porta il suo nome"

Il sottotenente Enzo Fregosi, Medaglia d’Oro vittima del terrorismo ha un luogo, in Valdera, che ne ricorda vita e impegno. Con una cerimonia solenne e altamente partecipata, l’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Chianni ha intitolato la propria sede a Fregosi, caduto nella strage di Nassiriya il 12 novembre 2003. Alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, tra le quali il sindaco del Comune di Chianni, Giacomo Tarrini, il presidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, il comandante provinciale, colonnello Iva Boracchia, il comandante della compagnia di San Miniato maggiore Francesca Lico, una rappresentanza del Primo Reggimento Carabinieri Tuscania, la signora Paola Coen Gialli e Pietro Fregosi Coen Gialli, rispettivamente moglie e figlio Fregosi, i vertici dell’Anc rappresentati dal generale Luigi Nardini, e dal generale Angelo De Luca, coordinatore per la provincia di Pisa, e da numerosi presidenti dellesezioni pisane, è stata scoperta la lapide che riporta la nuova denominazione della sede. A seguire, si è svolta la deposizione di una corona d’alloro e la resa degli onori ai caduti, in un clima di profonda commozione e partecipazione da parte della comunità e delle rappresentanze intervenute. Nel suo intervento, il generale Luigi Nardini, ha sottolineato: con questa intitolazione, vogliamo riaffermare che non potrà mai essere spenta la testimonianza del sottotenente Enzo Fregosi - ha detto –. Il suo non sarà soltanto un nome inciso su una targa, ma un richiamo perpetuo, vigile e scrutante, al senso del dovere, alla cosciente responsabilità e alla solidarietà autentica, senza confini. Alla comunità di Chianni e alle giovani generazioni indichiamo la figura di Enzo Fregosi non come un eroe lontano, ma come un modello di vita cui ispirarsi: per la fermezza dei suoi propositi, lo spirito di servizio e il suo amore per la giustizia". La cerimonia ha visto la presenza di numerose delegazioni delle forze armate, delle istituzioni locali e delle associazioni combattentistiche e d’arma, a testimonianza del forte radicamento dell’Anc nel tessuto sociale e civile.

C. B.