Entro l’anno i lavori dell’Atelier della robotica

"Il ruolo del Comune e delle istituzioni è quello di favorire, facilitare, promuovere, la contaminazione tra le imprese del territorio e in particolare di questi due chilometri del viale Piaggio dove venticinque anni fa l’allora sindaco Enrico Rossi e il professor Paolo Dario hanno avuto l’intuizione di creare in poche centinaia di metri un polo di eccellenza della ricerca". Così il sindaco di Pontedera Matteo Franconi saluta questo ulteriore passo avanti in quello che lo stesso professor Dario ha denominato "Innovation Mile" (il miglio dell’innovazione). "Per il nostro Comune è motivo di soddisfazione e orgoglio l’attivazione del master di Modartechi con Sant’Anna – ancora le parole di Matteo Franconi – Ed è stimolo a far meglio. A guardare al futuro". E, a proposito di futuro, il sindaco di Pontedera parla dell’Atelier della robotica. "Manca questo ulteriore tassello in questa strada – conclude Franconi – Ci auguriamo entro la fine dell’anno di far ripartire i lavori di questo ulteriore luogo di incontro, sviluppo e lavoro. E, in previsione del trasferimento del centro per l’impiego, stiamo discutendo dell’ampliamento di Modartech. Ne abbiamo già parlato con il direttore Alessandro Bertini".

G.N.