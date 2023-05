Energia dai rifiuti, sarà sconto in bolletta per impianti e parrocchie

Pontedera (Pisa), 31 maggio 2023 – Se ancora non è dato sapere se e quanti altri esempi di questo tipo ci siano in Italia, sicuramente il nuovo piano di Ecofor Service di reimmettere energia prodotta dalla gestione dei rifiuti nel proprio territorio, è uno dei progetti pilota che potrà essere esportato.

A beneficiare di questa nuova convenzione che prenderà ufficialmente il via tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2024 saranno inzialmente gli impianti sportivi di Pontedera, le parrocchie cittadine ed il Teatro Era. A cui poi si aggiungeranno anche le aziende della zona industriale di Gello.

A tutte queste realtà verrà venduta energia ad un prezzo inferiore di almeno il 20% quello di mercato. Almeno, appunto, perché questo sconto potrà essere ancora più sostanzioso. "Inizialmente indichiamo questa percentuale minima per restare prudenti – ha spiegato Antonio Pasquinucci, presidente di Ecofor Service –. il mercato dell’energia è in continua variazione e lo sconto incide in maniera variabile sulle singole realtà, in base ad esempio all’assorbimento piuttosto che al coinvolgimento di altre utenze".

Ma come funziona e da dove arriva questa energia? Dalla discarica di Gello, dove ogni anno sono conferiti fino a 200mila tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da tutta la Toscana. Grazie ad una rete di tubazioni viene captato il biogas che viene depurato e trasformato in energia elettrica attraverso un processo di combustione. Ogni anno Ecofor produce 14.000 MW. Da oltre 10 anni questa energia viene utilizzata soltanto all’interno degli stabilimenti Ecofor. Adesso, grazie ad un accreditamento ricevuto dallo Stato, Ecofor potrà commercializzarla e per adesso esporterà circa la metà di quella prodotta (la Pontedera residenziale ne consuma meno di 7.000 MW).

«Con l’amministrazione abbiamo deciso che i primi a trarre vantaggio da questa energia verde fosse la comunità e il territorio di Pontedera – ha detto Rossano Signorini, ad di Ecofor Service – la nostra attività principale non è la produzione di energia ma la gestione dei rifiuti. Volevamo dare un segnale alla città. Entro il 2024 ci siamo prefissati di partire realmente, vogliamo onorare questo impegno. Ed alle associazioni e società sportive chiederemo di impegnarsi nei confronti dei loro iscritti per tenere conto di questi sconti in bolletta e di mantenere pertanto basse le quote di iscrizione e partecipazione".

Gli enti che lo vorranno dovranno quindi fare disdetta dei propri contratti di fornitura elettrica in questi giorni (di solito vengono richiesti almeno 6 mesi di preavviso) per poi legarsi tramite nuovo contratto ad Ecofor Service. "Ed in futuro – dice il sindaco Matteo Franconi – Ecofor cercherà inglobare e rimettere sul mercato tutta l’energia in esubero di quelle aziende che producono energia (ad esempio attraverso pannelli fotovoltaici) ma non hanno l’accreditamento per poterla rivendere. Anche con la Cva, proprietaria del parco eolico, abbiamo avviato un dialogo per poter reimmettere parte dell’energia prodotta dalle pale nel nostro territorio".