Enel, Marco Favilla va in pensione

Marco Favilla, classe 1962, dirigente Enel Green Power e dipendente della società elettrica per quasi un’intera vita lavorativa con un percorso importante nelle centrali di produzione italiane, fino a ricoprire negli ultimi anni il ruolo di responsabile Servizi di Manutenzione delle Officine di Larderello per tutti gli impianti geotermici della Toscana, saluta Enel Green Power dopo aver lavorato in azienda per oltre 30 anni, e va in pensione. Il responsabile Geotermia Italia Luca Rossini, a nome dell’azienda, ha espresso un sentito ringraziamento a Favilla per l’impegno profuso, per la professionalità e la dedizione che hanno sempre contraddistinto il suo lavoro e ogni sua azione, qualità grazie alle quali molti giovani ingegneri e periti hanno potuto appassionarsi alla geotermia e intraprendere un percorso di crescita professionale importante per se stessi, per l’azienda e per lo sviluppo sostenibile dei territori geotermici. Rossini ha anche dato il benvenuto a Tommaso Quadrini, nuovo responsabile Maintenance Services and Execution Geotermia Enel Green Power.