Enel green power in festa per la cuoca in pensione: "Grazie per i menu geotermici"

Fabrizia Ferri, geotermica di nascita e di vita, classe 1963 originaria di Sasso Pisano e residente a Pomarance, punto di riferimento della mensa aziendale Enel Green Power nel quartier generale di Larderello, ha salutato tutti i lavoratori e con l’inizio del 2024 è andata ufficialmente in pensione. Una grande professionista, cuoca apprezzata da tutti i dipendenti Enel che nel corso degli anni hanno sperimentato il suo grande estro ai fornelli, ma anche la sua disponibilità ed umanità insieme all’affiatato team che gestisce la mensa geotermica con grande efficienza e qualità. Ferri ha iniziato la sua avventura come aiuto cuoca alla mensa il primo maggio 1983 e, dopo 40 anni di servizio nelle ditte appaltatrici dell’attività di ristorazione, ha lasciato da responsabile cuoca. Particolarmente significativi anche alcuni momenti istituzionali, in occasione di inaugurazioni ed eventi che si sono succeduti in questi quattro decenni, durante i quali Fabrizia Ferri ha messo in tavola il "menu geotermico" a base di delizie del palato locali, a partire dalle produzioni di eccellenza che utilizzano il calore geotermico. I rappresentanti di Enel Green Power hanno espresso durante il momento di saluto un sentito ringraziamento alla cuoca per l’impegno profuso, per la professionalità e la dedizione che hanno sempre contraddistinto il suo lavoro e ogni sua azione, qualità grazie alle quali in questi anni il personale che man mano è entrato a far parte dello staff della mensa ha potuto appassionarsi all’attività lavorativa. Al pranzo di festa in onore di Fabrizia, oltre ai dirigenti, è intervenuto anche il maresciallo Carlo Colabello.