"Enel Green Power e Confapi Toscana: la necessità di un confronto strategico sulla geotermia"

"Positive le dichiarazioni di Enel Green Power: è indispensabile valutare il progetto nella sua interezza, passare dalle parole ai fatti e lavorare con concretezza coinvolgendo tutti gli stakeholders. Ci impegniamo da anni lavorando ad un percorso che riconosca priorità al territorio e alle competenze che esprime il suo indotto, e attendiamo da tempo la condivisione di una visione strategica sull’utilizzo della risorsa geotermica. Lo strumento per noi rimane il tavolo, chiediamo e ci aspettiamo una sua imminente convocazione". Esordisce così Luigi Pino presidente Confapi Toscana, l’associazione che rappresenta la maggior parte delle imprese dell’indotto dell’area geotermica tradizionale. Il presidente Pino puntella alcuni elementi in vista della presentazione del piano per le concessioni da parte di Enel. "La priorità - dice - è che venga tempestivamente convocato il tavolo regionale sulla geotermia istituito con le parti sociali. Quello che sappiamo ad oggi, di certo, sono le tempistiche: se entro fine giugno Enel Green Power deve consegnare il progetto, sarebbe utile utilizzare questo lasso di tempo a disposizione per fare un primo incontro del tavolo. Dalla proposta formale di Enel, invece, la Regione avrà 75 giorni di tempo per valutare: sono pochi, ma abbastanza per riuscire a costituire un percorso partecipativo che coinvolga tutti e che sia luogo di confronto per valutare il piano su una strategia complessiva".