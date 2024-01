Nasce in centro l’Emporio solidale. "Per aiutare le persone in crisi a riappropriarsi della loro dignità"

Castelfranco, 26 gennaio 2024 – Dai pacchi settimanali all’esperienza vera e propria di fare la spesa in un negozio come tutti gli altri. Nasce a Castelfranco l’Emporio Solidale grazie all’accordo tra Misericordia, Caritas parrocchiale, Comune e Società della salute. Domani, alle 16,30, l’inaugurazione. L’Emporio si trova in un fondo che la proprietà ha concesso alla Misericordia in comodato d’uso gratuito. L’attuale servizio di consegna pacchi alimentari e beni primari a decine di famiglie di Castelfranco, effettuato dalla Caritas, sarà gradualmente sostituito dall’Emporio Solidale accessibile tramite una tessera.

“L’obiettivo è quello di contrastare le povertà e il rischio di emarginazione sociale – spiegano i promotori – aiutando le persone in difficoltà a riappropriarsi della propria dignità e garantendo loro l’accesso ai beni primari. Tra gli obiettivi dell’iniziativa c’è la promozione della partecipazione e la diffusione del senso di responsabilità di tutti i componenti della società per la lotta alla povertà e all’emarginazione. La finalità principale è quella di tutelare e promuovere il diritto delle persone e delle famiglie, che si trovano in condizioni di povertà e di esclusione sociale, a vivere dignitosamente. L’idea parte dall’esperienza già consolidata negli anni delle Dodici Ceste".

“Siamo molto soddisfatti di questo progetto e ringraziamo la Misericordia e la Caritas per il loro impegno e attenzione – il commento del sindaco Gabriele Toti – L’Emporio Solidale rappresenta un elemento positivo per Castelfranco, un punto di riferimento importante per le persone in difficoltà. La solidarietà è una forza che contraddistingue il nostro paese. Questo è un nuovo modo di darle forma".

g.n.