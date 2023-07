Emergenza povertà Uno su cento avrà la card

Ad un pontederese su cento va la carta solidale "Dedicata a te", la card rilasciata da Poste Italiane destinata alle famiglie bisognose per la spesa alimentare e beni di prima necessità. Sono 322 le carte attribuite a residenti Pontedera, a questi arriverà una lettera, trasmessa per posta ordinaria, inviata dall’Unione Valdera, dove vengono riportate le principali informazioni e modalità di utilizzo della carta e dove è riportato il codice di riferimento che andrà comunicato all’ufficio postale per ritirare la carta. Non importa dunque presentare domanda. I beneficiari sono stati individuati tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari (composti da almeno tre persone), residenti nel territorio italiano, in possesso da due requisiti alla data di pubblicazione del decreto: iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale) e titolarità di una certificazione Isee ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15mila euro. Ma tanti altri resteranno fuori. Solo un terzo dei pontederesi aventi diritto riceveranno la lettera. "Queste operazioni fanno sicuramente bene ma non bastano – la preoccupazione di Carla Cocilova, assessore al sociale –. Le nostre associazioni, la Misericordia ecc. ci dicono che la povertà a Pontedera è in aumento. Il nostro Paese ha bisogno di riforme strutturali. Non c’è più il contributo affitto, la morosità incolpevole, il reddito di cittadinanza ha i giorni contati e l’inflazione è alle stelle. Non lo so a fine anno cosa ci aspetta".

Luca Bongianni