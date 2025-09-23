Emergenza abitativa. Arriva Casa Danila

Sarà inauguara domani alle 18.30, Casa Danila, il co-housing per persone in disagio abitativo sorto negli spazi messi a disposizione dalla Parrocchia di Santa Maria in Valdegola, nei locali parrocchiali al primo piano della Chiesa di Corazzano, frazione di San Miniato. Lo spazio rientra nel progetto "La community dell’abitare" ideato e promosso dalla Caritas della Diocesi e finanziato dai Fondi 8x1000 della Chiesa Cattolica. Il co-housing, gestito dalla cooperativa sociale La Pietra d’Angolo, ha una disponibilità di sei posti, attualmente sono ospitati due donne e una coppia.

"In passato – dice il parroco don Simone Meini – ho sempre cercato di accogliere persone e famiglie in situazioni di emergenza abitativa, come nel 2021 quando, per alcuni mesi, su richiesta del comune abbiamo ospitato una famiglia di origine marocchina, ma è sempre stata una semplice iniziativa personale, come prete. Abbracciare questo progetto della Caritas è qualcosa di più: è un’iniziativa che va oltre, più strutturata, rilevante per il nostro territorio diocesano". L’accoglienza senza distinzione è stata anche una caratteristica di Danila Campinoti, parrocchiana scomparsa il 5 febbraio che ha sempre aperto la porta a tutti.