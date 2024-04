Elezioni, veleni e duelli politici: "Non è Vita Nova l’avversario. Dobbiamo sconfiggere il Pd"

"L’obiettivo era e resta sconfiggere il Pd e dare una svolta al Comune di San Miniato". Michele Altini, candidato del centrodestra unito (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati) tira dritto e ha deciso di non scendere sul terreno delle polemiche dopo che il circolo sanminiatese di FdI ha contestato la sua candidatura definendola "calata dall’alto" e aprendo una frattura fra gli oppositori del centrosinistra.

"Noi siamo in corsa per vincere – dice Altini –. I partiti che mi sostegno per conquistare la maggioranza e io per essere eletto sindaco. E’ simone Giglioli, il sindaco uscente, il nostro avversario. Non è certo Lucio Gussetti e la lista Vita Nova". "L’urgenza è quella di fa voltare pagina a San Miniato – aggiunge ancora Altini –. C’è bisogno di avvicinare il Comune ai cittadini e questo, se vinceremo, sarà il primo passo: oggi municipio e comunità sono realtà distanti, lo sono da sempre e sempre di più".

Le elezioni a San Miniato si decideranno al ballottaggio, su questo in pochi hanno dubbi perché Pd e liste civiche alleate (pare siano due le operazioni in corso d’opera) non hanno più, almeno sulla carta, i numeri per vincere al primo turno. Se allo scontro decisivo dovessero andare Giglioli e Altini – come avvenne nel 2019 – i voti di Vita Nova potrebbero essere decisivi per la vittoria.

Ugualmente se il duello dovesse essere Giglioli-Gusetti: l’appoggio del centrodestra alla formazione civica – nella quale sono confluiti, peraltro, esponenti della Lega e del circolo FdI – sarebbe determinante. Da non dimenticare che, probabilmente, la corsa sarà a quattro perché è in arrivo una lista di sinistra che potrebbe tuttavia far vendemmia nell’elettorato Pd.

Carlo Baroni