Elezioni, sarà una sfida a tre Oltre 1300 persone al voto C’è anche la nonnina di 98 anni

L’elettore più anziano è nato nel 1927. L’elettrice più anziana nel 1925. Il più giovane chiamato oggi al voto è nato nel maggio 2005, mentre la più giovane è nata nel marzo 2006. A Montecatini Valdicecina si spalancano le ore decisive che segneranno il destino politico-amministrativo del borgo collinare per i prossimi 5 anni. Tre le liste, ricordiamo, che sono in corsa per occupare gli scranni più alti del palazzo comunale: partendo in ordine alfabetico dal cognome del candidato, la compagine civica di Francesco Auriemma ‘Montecatini vede il futuro’, la lista di centrosinistra guidata da Nadia Giannelli ‘Centrosinistra per il Comune di Montecatini’ e la lista civica con a capo Emanuele Giovannini, appoggiata dal centro destra, ‘Impegno per’.

Le urne saranno aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 15 maggio, dalle 7 alle 15. Lo scrutinio delle schede che decreterà il verdetto e la composizione del nuovo consiglio comunale partirà alla chiusura dei seggi, quindi domani pomeriggio alle 15. Sono chiamati al voto 1.387 cittadini residenti nel Comune. Dove si vota? La sezione 1 è allestita nel capoluogo, nella scuola dell’infanzia in via Roma, che conta un bacino di 542 votanti. La sezione 2 si trova nella frazione di Ponteginori, nella scuola primaria in piazza Dante Alighieri, e include 615 votanti. La sezione 3 è, invece, nella frazione La Sassa, nella Sala della Comunità in via delle Chiuse, e ha un bacino elettorale di 230 votanti. Ecco i nomi in lista con il candidato sindaco Francesco Auriemma per ‘Montecatini vede il futuro’: Mirko Giannetti, David Querci, Barbara Sozzi, Emilio Giusti, Claudia Zucchetti, Samuele Baldi, Chiara Veronesi, Roberto Rodani e Marco Norchi. Questi poi, i candidati che corrono a fianco del candidato sindaco Nadia Giannelli per ‘Centrosinistra per il Comune di Montecatini’: Marco Pettorali, Magdalena Mis, Graziano Salatti, Edi Mancini, Damiano Galeotti, Vittorio Fabbruzzo, Carlo Galeotti, Riccardo Cori, Yuri Sarperi e Melissa Buonafede. E ancora, la rosa dei nomi del candidato sindaco Emanuele Giovannini per ‘Impegno per’: Paolo D’Addario, Alessandro D’Aria, Simone Regoli, Giampaolo Vannini, Paolo Bandecca, Luz Ana Cisneros, Luca Nannini e Leonardo Mancini. L’ufficio elettorale a Montecatini Valdicecina sarà aperto anche oggi, dalle 7 alle 23, e domani dalle 7 alle 15, senza interruzioni di orario.

Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto nelle sezioni prive di barriere architettoniche, ossia la sezione 2 di Ponteginori e la sezione 3 a La Sassa. Gli elettori ancora sprovvisti di tessera potranno ritirarla consegnando quella del vecchio Comune di residenza: se smarrita è necessaria una dichiarazione di smarrimento. Gli elettori con tessera esaurita negli spazi possono richiederne una nuova all’ufficio elettorale, che si trova al civico 1 di via Roma, nella sede del Comune di Montecatini.

Ilenia Pistolesi