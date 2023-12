Elezioni, Rocchi apre il comitato a Santo Pietro

Il secondo comitato elettorale della candidata sindaco a Capannoli Silvia Rocchi è stato inaugurato nel giorno di Santo Stefano in via Pinete 10 a Santo Pietro Belvedere. Un altro punto di incontro con i cittadini, stavolta con i santopietrini che, come spiegato dalla candidata Rocchi, "saranno protagonisti nel percorso di rinascita di Capannoli e Santo Pietro Belvedere". "Siamo molto felici di aver inaugurato questo Comitato elettorale a Santo Pietro Belvedere. – ha cominciato così la candidata - E’ la prima volta che succede ed è un primato che ci prendiamo volentieri".

"La mia candidatura civica a sindaco di Capannoli si fonda proprio su un progetto che rimette al centro i cittadini e le parti sociali, rendendole di nuovo protagoniste. - ha spiegato Rocchi - Noi, io e la mia squadra, pensiamo che le persone e i cittadini vadano ascoltati, considerati e coinvolti nelle scelte. Quello che funziona è il lavoro di squadra. Il sindaco è solo un regista, non è un solista".

"La lista civica Silvia Rocchi sindaco si propone come guida di un percorso di rinascita. Vogliamo accogliere, ascoltare e coinvolgere ogni cittadino, ogni azienda, ogni singola voce perché siamo convinti che solo attraverso l’ascolto e l’inclusione possiamo ridare vita al nostro comune. - ha concluso la candidata - Per poter costruire un programma elettorale che interpreti al meglio le necessità e i desideri dei cittadini bisogna dedicargli cura, attenzione, energie e tempo. Ed è proprio quello che io e la mia squadra abbiamo intenzione di fare con il Capannoli-Santo Pietro Lab, una serie di incontri dove tutti potranno esprimersi liberamente".