Elezioni, rebus Pomarance. Solo Fedeli ha sciolto la riserva. Ancora incerto il futuro di Bacci

Perimetri certi, contorni netti di coalizione da un lato, e candidature e patti tutti da costruire, o reinventare, dall’altra parte. Situazioni ancora liquide in alcuni Comuni dell’Alta Valdicecina chiamati all’appuntamento elettorale del prossimo giugno: a Volterra, se è delineato il perimetro di sostegno al sindaco Giacomo Santi, con un centrosinistra a campo largo, e contemporaneamente, la Coalizione Civica prosegue la propria campagna elettorale per la sua candidata Francesca Giorli, Forza Italia a breve scioglierà la riserva: ovvero se presentare, o meno, una propria lista o, in caso contrario, chiarire se vi sarà appoggio alla lista di Giorli. Mentre la Lega ha già dichiarato che non presenterà liste ufficiali, strizzando però l’occhio alla coalizione di Giorli. A Pomarance la situazione è piuttosto incerta. l’unico nome uscito allo scoperto è quello di Leonardo Fedeli, attuale capogruppo di maggioranza che va a formare una compagine diversa rispetto alla lista Insieme Per Cambiare che lo ha visto protagonista, prima da assessore poi da capogruppo, negli ultimi anni di governo. E, appunto, il “caso“ Insieme per cambiare: al governo del Comune dal 2009, la lista civica ora è alle prese con il nome del candidato sindaco, dato che non è ancora chiaro il cammino futuro per la sindaca uscente Ilaria Bacci. Un cammino da scrivere anche in casa Pd, in un Comune, Pomarance, dove i Dem hanno perso tre elezioni amministrative di fila.

A Monteverdi Marittimo, è candidatura per acciuffare il secondo mandato per il sindaco uscente Francesco Govi, che si ripresenta alle elezioni di giugno con una lista civica supportata dal Pd ,contro Carlo Quaglierini, candidato sindaco per la lista civica L’alternativa. A Castelnuovo Valdicecina, come già annunciato, il sindaco uscente Alberto Ferrini correrà per il quarto mandato, mentre sono attese le mosse del centrosinistra.

I.P.