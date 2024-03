Elezioni, Montopoli verso il voto. Vanni si presenta ai giardinetti. Attese “Idee“ e centrodestra

MONTOPOLI

Linda Vanni, candidata sindaca di Montopoli per il centrosinistra, ha scelto i giardinetti in via della Pace a San Romano per la sua presentazione pubblica. Sabato 16 marzo, alle 11,30. Dovesse piovere l’evento verrà spostato al circolo Torre Giulia. "Sarà un momento aperto e popolare – spiega Vanni – in cui racconterò le ragioni della mia candidatura e il nostro progetto per Montopoli e le sue frazioni, un progetto collettivo, che continueremo a costruire insieme. Mi candido a essere la sindaca di tutte le montopolesi e tutti i montopolesi, con l’impegno di rendere il Comune davvero la casa delle cittadine e dei cittadini e di affrontare con decisione i prossimi cinque anni, con un programma concreto e ambizioso, da realizzare e migliorare passo passo attraverso il coinvolgimento diretto di chi qui vive, lavora, fa impresa. Sono orgogliosa che questo progetto nasca dai tavoli di lavoro e partecipazione nelle frazioni, a cui sono intervenuti tantissimi cittadini, e dagli incontri con le associazioni e con le aziende. È un programma che riconosce il buono che è stato fatto e fissa obiettivi chiari da migliorare, penso ad esempio alla questione scuole". "Ho scelto i giardinetti di via della Pace – conclude Linda Vanni – perché qui sono nati molti progetti. È un luogo simbolo di cose belle che abbiamo fatto e un’ispirazione per quelle su cui non faremo mancare mai l’attenzione del Comune. Insieme costruiremo una Montopoli coraggiosa, dinamica, inclusiva".

La lista civica Idee in Comune inizierà la campagna elettorale la prossima settimana con il candidato sindaco Michael Cantarella e i vari esponenti. Il centrodestra sta ultimando gli ultimi dettagli dell’accordo tra i partiti (Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega) e punterà ancora su Silvia Squarcini. Resta da capire cosa farà Progetto Insieme.

g.n.