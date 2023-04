Elezioni, la sorpresa Parrella si candida nella lista di Maccanti "Scelta di continuità"

di Gabriele Nuti

La sindaca uscente nella lista "Elisabetta Maccanti Sindaco". L’annuncio di Ilaria Parrella ieri pomeriggio: "Mi candido con Maccanti, in una lista davvero civica per le scelte strategiche del futuro". Poi una punta di rammarico: "Avrei voluto che questa esperienza durata dieci anni potesse continuare senza grandi sconvolgimenti".

"Purtroppo, la politica, soprattutto a Santa Maria a Monte, è spesso imprevedibile e vedrà contrapposte alle prossime elezioni due diverse liste tra loro alternative – commenta ancora Ilaria Parrella – nate dalla attuale maggioranza che ha governato bene fino ad oggi il comune".

L’altra lista, sostenuta da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, ha scelto Manuela Del Grande per la carica di sindaco. Il centrosinistra, come noto, sostiene Patrizia Faraoni. Tre donne, quindi, si contenderanno la prima poltrona del Comune. Una scelta in controndenza quella di Ilaria Parrella rispetto alle abitudini dei politici che, dopo aver fatto il sindacom si ritirano a vita "privata".

"Metto a disposizione di ’Elisabetta Maccanti Sindaco’ la mia esperienza per costruire un nuovo gruppo che possa guidare una macchina comunale sempre più complessa in un momento cruciale dove saper scegliere i giusti investimenti e compiere scelte strategiche sarà fondamentale per il nostro comune, affinché possa essere protagonista di una programmazione strutturata", spiega ancora Parrrella.

"Vorrei ringraziare prima di tutti i cittadini, e non solo quelli che hanno votato per me in queste due ultime elezioni, per la pazienza, disponibilità e per la possibilità che mi hanno dato nel ricoprire il ruolo di sindaco del nostro Comune che ho cercato di svolgere al meglio possibile – aggiunge Ilaria Parrella – Ringrazio i componenti della giunta, i consiglieri di maggioranza e di minoranza, i membri delle commissioni e delle consulte, forum del comune, le associazioni e i dipendenti comunali per la preziosa collaborazione".

"Trovo naturale riconoscermi nella lista Maccanti per la prosecuzione di un lavoro importante per il nostro Comune con una lista davvero civica che comprende diverse sensibilità – conclude Parrella – Dove non è importante l’appartenenza politica ma porre al centro il cittadino. Con lo sguardo rivolto al futuro oltre i prossimi cinque anni".