Elezioni, infuriano le polemiche: "Benini non può parlare per noi"

"Benini non è deputata a parlare per l’associazione Per Volterra. E’ firmata "gli scritti di Per Volterra" una nota che commenta altrettanta nota siglata da Movimento Civico Per Volterra, con quest’ultima firma che si "dissocia, per mancanza di discussione su temi e programmi", dalla Coalizione Volterra Civica. Dunque ecco giungere la replica "degli iscritti di Per Volterra", lista che aveva sancito il sodalizio con Uniti per Volterra per andare così a creare la Coalizione.

"Per evitare confusione o che passino messaggi sbagliati, interveniamo dopo le dichiarazioni di Roberta Benini, la quale torna a farsi sentire dopo essere sparita il giorno dopo le primarie dello scorso gennaio. Peccato per le sue dichiarazioni, con le quali si pone da sola fuori dalla Coalizione Civica che lei stessa ha contribuito a creare. Forse Benini non era così convinta sul civismo. Evidentemente per Benini l’unico ruolo auspicato era quello di candidata a sindaco, ma la democrazia non è un’opinione". Il riferimento è alle primarie di Coalizione, vinte da Francesca Giorli. Ecco ancora altre precisazioni impresse nella nota: "Benini non può parlare per l’associazione Per Volterra, in quanto gli organi decisionali non si sono espressi. Mentre il percorso di unione delle liste, avviato nel 2019, si è concluso poco prima delle primarie che la stessa Benini ha perso contro la candidata a sindaco Francesca Giorli. Ci dispiace che anziché dare una mano per l’attuazione del progetto civico per il quale lei stessa ha dichiarato ( assemblea della Coalizione del 21 dicembre 2023 ) di avere gettato le basi e contribuito alla sua creazione. Adesso dimostra, o forse ha sempre dimostrato più interesse verso altri movimenti partitici. Ci dispiace per Benini perché avvicinandosi a sindaco uscente e candidato sindaco Giacomo Santi rinnega cinque anni di lavoro fatto in consiglio comunale nei banchi dell’opposizione. E lo fa solo per sé stessa. La maggioranza degli iscritti e degli elettori di Per Volterra è già dentro la Coalizione, e sicuramente anche su certe posizioni si sono già fatti un’idea chiara".