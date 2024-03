Elezioni, il Risiko nei comuni. Barbafieri rinuncia al tris. E Tarrini prende tempo

Il mormorio circolava dai tempi, non lontani, del flop referendario per il Comune unico Peccioli-Lajatico: Alessio Barbafieri, il sindaco di Lajatico, fa un passo indietro e annuncia di non ricandidarsi alle elezioni amministrative di giugno. Una decisione su cui pesa l’esito del referendum dello scorso dicembre. "Non mi ricandido per varie ragioni, tra cui un percorso di 10 anni rispetto al quale oggi servono energie nuove. Credo ancora che la proposta legata alla fusione con Peccioli fosse un’opportunità, ma il cittadino è sovrano e si è espresso in maniera chiara. Auguro buon lavoro ai futuri candidati". Sono le prime parole con cui Barbafieri si congeda dalla sua decennale esperienza amministrativa. E ora a Lajatico si spalanca una fase, cruciale, per il centrosinistra, in cui sarà lapalissiano trovare l’alternativa alla marcia elettorale del fu comitato contro la fusione, che apparecchia la battaglia elettorale per il nome del proprio candidato nella convergenza di una lista civica, con la compagine in via di definizione entro la fine del mese. E vi sono ancora molte caselle da riempire nel mosaico elettorale. Chianni: il sindaco uscente Giacomo Tarrini (che nel 2019 presentò l’unica lista alle elezioni) prende altro tempo, almeno fino alla seconda metà del mese. Ponsacco: il centrodestra (FdI, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e la lista civica Ponsacco Si-Cura) tende la mano e sussurra, a voce univoca, il nome di Gabriele Gasperini, in attesa, a giorni, di un timbro ufficiale sulla sua candidatura a sindaco. Peccioli: c’è attesa per la decisione che verrà presa dal sindaco Renzo Macelloni, che potrebbe candidarsi per strappare un terzo mandato. Ma c’è una riserva, non da poco, da sciogliere, mentre l’attuale lista di opposizione "Cittadini per Peccioli" guidata dal leader dell’attuale opposizione Magdi Nassar lavora per il proprio terreno elettorale. A aprile, sono attesi nomi del candidato e lista. Palaia: la certezza granitica è la candidatura con il centrosinistra di Marica Guerrini, in continuità con il governo del sindaco uscente Marco Gherardini. Mentre non si palesano altre liste all’orizzonte. Terricciola: "In linea con gli anni passati, cioè a partire dall’amministrazione dell’ex sindaco Giacomo Sanavio - dice il sindaco uscente Mirko Bini, che non si ricandida - sarà presentata una lista civica di centrosinistra che è già al lavoro sul nome del candidato e sul programma. Nulla cambia rispetto alle precedenti elezioni. Era e resta una lista civica, di centrosinistra".

Intanto, da Ponsacco arriva la notizia che l’assessore David Brogi non si ricandiderà: "Posso dire di essere fiero ed orgoglioso di fare parte per qualche altro mese della Giunta uscente di Francesca Brogi che posso solo ringraziare per l’opportunità datami".