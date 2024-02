Elezioni, i progetti di Tosi: "Creare due cittadelle"

La cittadella del Palio a Perignano e la cittadella dei Rioni a Casciana Terme. É solo uno dei propositi che sarà contenuto nel programma del candidato sindaco al comune di Casciana Terme Lari Alessandro Tosi. Lo ha rivelato lo stesso Tosi nel corso dell’incontro che l’associazione Il Melograno, che lo sostiene ha, tenuto ieri sera al club Cacciatori e Ciclisti proprio a Perignano. Le due cittadelle che Tosi vorrebbe realizzare altro non sono che uno spazio all’interno di una struttura coperta e chiusa messo gratuitamente a disposizione delle contrade per l’allestimento dei carri che partecipano alle sfilate in occasione del Palio delle contrade di Perignano, in programma nel mese di settembre, e in occasione della Festa dei Rioni di Casciana Terme, festa che invece si celebra il 3 Maggio in corrispondenza della festa del patrono della Santa Croce. L’incontro al quale erano invitati i cittadini è il secondo realizzato dall’associazione Il Melograno dopo quello di Usigliano della scorsa settimana e fa parte di un calendario di incontri che il candidato sindaco svolgerà in tutte le frazioni del comune per ascoltare dalla diretta voce di chi vive i luoghi i problemi reali di quel territorio e ricevere segnalazioni utili per meglio programmare il lavoro che porterà alla formazione di una lista civica per le prossime elezioni amministrative di giugno.

"Ho già individuato le strutture che potrebbero ospitare il lavoro delle contrade e dei rioni – ha detto Tosi – lavoro importante per tenere vive le frazioni e le loro tradizioni. L’idea di realizzare le due cittadelle è nata proprio dagli incontri con i cittadini che stiamo svolgendo e che svolgeremo nelle prossime settimane – ha concluso Tosi – incontri nei quali sottolineerò il nostro impegno nel non lasciare indietro nessuno".

I prossimi incontri in programma, il 23 febbraio a Lavaiano, il 1 marzo a Casciana Terme, l’8 a Cevoli, il 15 a Collemontanino, il 22 a Casciana Alta, il 26 alle Quattro Strade e il 5 aprile a Lari.