Elezioni, Forza Italia e centrodestra al lavoro per scegliere il candidato

Forza Italia e il centrodestra si prendono qualche giorno di riflessione prima di dare il verdetto su quale sarà il candidato sindaco a Montecatini Valdicecina che verrà sostenuto, fra Francesco Auriemma e Emanuele Giovannini, entrambi alla testa di una lista civica.

Lo annuncia il coordinatore del centro destra Marco Costanzi, che prospetta anche un quarto nome come candidato, oltre Auriemma, Giovannini e Giannelli (Pd).

"Come capogruppo centro destra Alta Valdicecina Unione Montana e Comune di Montecatini Valdicecina e in qualità di responsabile di Forza Italia del territorio, entro la prossima settimana daremo un’indicazione di voto sul candidato a sindaco da sostenere per le elezioni comunali di Montecatini, cercando l’unità politica con gli altri partiti di centro destra".

Per Costanzi, capogruppo all’opposizione nel mandato amministrativo che sta per concludersi, "la richiesta del cambiamento politico che chiedono i cittadini non è più rinviabile. Le numerose divisioni all’interno dell’attuale maggioranza di sinistra con fuoriusciti e denunce di mancanza di trasparenza interna, sono la certificazione che il sistema che ha governato Montecatini negli ultimi decenni è ormai al collasso politico. In questo momento ci sono tre opzioni di candidatura a sindaco e non viene esclusa una quarta, pertanto una risposta politica è dovuta ai nostri elettori".