Elezioni Comunali nel Cuoio: sfide e incognite tra candidati e liste civiche

Come noto sono quattro i Comuni della zona del Cuoio che l’8 e il 9 giugno andranno al voto per elegere sindaci e consigli comunali. A Castelfranco è stabilito da tempo che i candidati saranno due (Federico Grossi del centrosinistra e Fabio Mini del centrodestra) con l’incognita della terza lista, lo schieramento civico a cui sta lavorando Silvia Valori. A Montopoli si prospetta una corsa a tre-quattro liste: Linda Vanni per il centrosinistra, Silvia Squarcini per il centrodestra e Michael Cantarella della lista civica Idee in Comune. Nelle ultime settimane centrodestra e Idee in Comune hanno provato a trovare un accordo per mettersi insieme, ma tutto è saltato nella settimana appena conclusa. Resta l’incognita Progetto Insieme. Sarà della contesa o no?.

g.n.