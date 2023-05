Elezioni comunali, il rush finale I tre candidati agli ultimi duelli Le idee su turismo, servizi e attività

Al rush finale la campagna elettorale a Montecatini Valdicecina. Ecco i punti salienti emersi negli ultimi giorni di sfida politica. Partiamo, in ordine alfabetico, da Francesco Auriemma della lista civica ‘Montecatini vede il futuro’. "Vogliamo un Comune aperto, amico del cittadino. La mole di lavoro è tanta, ma la sfida è affascinante e voglio dedicare tutte le mie energie per risollevare il nostro Comune, così ricco di storia e di meraviglie artistiche e della natura. Il turismo, le attività produttive, i giovani, le politiche abitative: sono tematiche che ci stanno a cuore, e vogliamo mettere seriamente mano al Comune. Punteremo molto sul decoro, perché i luoghi tranquilli devono essere goduti sia dai visitatori che dai cittadini, nel migliore dei modi. Ma vogliamo anche realizzare più parcheggi, affinché la sosta non sia più un problema".

Passiamo alla candidata Nadia Giannelli della lista di centrosinistra “Centrosinistra per il Comune di Montecatini“: "Questo zona così bella, ma sofferente da anni di uno spopolamento, deve essere rivalutata da Provincia e Regione con politiche per la valorizzazione delle sue bellezze storico-culturali e paesaggistiche e delle risorse del sottosuolo, che devono essere sfruttate al massimo per creare posti lavoro in una economia circolare che spazia dal turismo all’agricoltura, fino a incentivare piccole imprese industriali artigianali e commerciali a investire nella zona. Serve attenzione alla viabilità precaria, che compromette l’economia". Per il candidato Emanuele Giovannini della lista civica ‘Impegno Per’ sostenuta dal centro destra, "Montecatini e la Valdicecina sono un territorio di strategica importanza per la geotermia, per la sua ultra centenaria tradizione industriale e per le enormi potenzialità nei settori agricolo e turistico. Un territorio che lentamente si sta spegnendo per il progressivo spopolamento. Carenza di servizi, viabilità da potenziare, degrado del territorio , basti pensare al vecchio ponte di Ponteginori, come plastico simbole. Inoltre evidenti criticità riguardano la sanità. Servono ambiziosi progetti per l’insediamento di innovativi siti industriali per nuova occupazione. Finalizzando gli interventi alla rinascita economica, sociale e demografica di questo territorio".