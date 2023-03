Elezioni, Auriemma si presenta Svelati i nomi della lista civica "Niente investiture politiche"

Si terrà domenica 2 aprile la presentazione della squadra del candidato sindaco Francesco Auriemma. L’inizio della campagna elettorale è a Ponteginori, al circolo Solvay. "Crediamo nelle potenzialità di tutto il territorio, il quale nella sua diversità trova la sua forza e la sua ricchezza - ha detto Auriemma - la volontà è quella di guardare al futuro, e in particolare di costruire un futuro possibile per il territorio con uno sviluppo concreto e sostenibile". Ecco i nomi che faranno parte della lista civica Montecatini vede il futuro. Insieme al capolista Francesco Auriemma, 50enne carabiniere e residente a Montecatini, la rosa è composta da Mirko Gianetti, 36 anni, avvocato di Montecatini, David Querci, 42 anni docente di materie letterarie de La Sassa, Emilio Giusti, 60 anni, commissario di polizia penitenziaria in pensione e di Montecatini, Barbara Sozzi, 48 anni coltivatrice diretta di Querceto, Claudia Zucchetti, 53 anni commerciante de La Gabella, Roberto Rodani, 29 anni magazziniere di Ponteginori, Samuele Baldi, 38 anni operaio di Ponteginori, Chiara Veronesi, 25 anni studentessa universitaria di Ponteginori. Il candidato sindaco, intanto, si smarca da un eventuale appoggio paventato dal leader del centro destra Marco Costanzi: "Non ci interessano investiture politiche, da qualsiasi compagine esse provengano. Questo in risposta a quanto scritto da Costanzi: a noi non interessa il suo appoggio esclusivo. Come già evidenziato, siamo un gruppo di persone libere, indipendenti dal punto di vista politico, perché vogliamo riunire attorno a noi, con spirito civico, i cittadini e non costringerli, come è avvenuto sino ad oggi, a schierarsi".

I.P.