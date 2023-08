Elezioni 2024 Montopoli: Progetto Insieme suona la carica

La lista "Progetto Insieme", da diversi mandati attiva all’opposizione, esce per prima allo scoperto. Il portavoce, Damiano Carli, è chiaro nel mettere in luce principi, valori e punti cardine su cui verteranno le loro attività. Cosa avrà per base quello che voi porterete avanti come il "sindaco cittadino"?" Progetto Insieme conserva intatta la sua origine civica e trasversale. Continuerà a giocare le sue partite per i cittadini portando avanti una agenda politica finalizzata a una Montopoli diversa. Un progetto, che come primo obiettivo avrà la discontinuità con l’amministrazione uscente". Una lista che non chiude però le porte al confronto: "Progetto Insieme, che da sempre prosegue nel portare avanti le azioni della sua agenda politica nella massima coerenza, nelle ultime settimane sta partecipando, essendo soggetto attivo, a una successione di incontri formali, e non, ai quali siamo stati invitati, alla presenza di vari rappresentanti politici. Incontri organizzati in vista dei futuri appuntamenti elettorali, locali e non, della prossima primavera". Nel locale il tema primo cittadino è, giustamente, all’ordine del giorno; Progetto insieme come immagina il suo sindaco ideale? "Un sindaco cittadino rappresentante una amministrazione trasversale e di tutti, ma soprattutto rappresentativo dell’intera cittadinanza". Sarà sempre un candidato apolitico in linea con la vostra natura civica? "Da sempre Progetto Insieme non rappresenta partiti politici. Il nostro sindaco sarà sostenuto da una squadra ampia e spogliata da bandiere di partito. Una amministrazione al servizio della comunità Un risultato che dovrà essere figlio del duro lavoro e basato sulla totale rottura con l’esperienza della giunta attualmente al governo".

Marcello Baggiani