Elezioni 2024 in Valdera, "rischio bagarre"

Pontedera, 20 dicembre 2023 – Non saranno solo le elezioni europee a mettere in subbuglio i partiti il prossimo anno. Anzi, saranno le elezioni amministrative. Se, in particolare, nelle prossime settimane, verrà dato il via libera alla possibilità del terzo mandato per i sindaci, anche laddove – per numero di abitanti – non era ancora previsto. Ovviamente, ad oggi, tutto questo vale il "se". Ma nel caso si concretizzi c’è anche il rischio di una vera bagarre in grado di scombinare piani già fatti, "giochi" interni oramai portati a dama, con tutto quello che ne consegue. Ma cosa ne pensano i sindaci della nostra zona? Sono 14 i sindaci in uscita nel nostro territorio, ad alcuni dei quali la legge consente già di ricandidarsi, ad altri, per ora, no: Calci, Capannoli, Casciana Terme, Castelfranco, Casltenuovo, Chianni, Crespina-Lorenzana, Guardistallo, Lajatico, Montescudaio, Montopoli, Palaia, Peccioli, Santa Croce.

Gabriele Toti, sindaco di Castelfranco, non nasconde un certo interesse: "E’ un’opportunità in più – dice, pur ammettendo che se arriva, lo fa con un certo ritardo –. La valuterò quando esce la legge". Giulia Deidda, primo cittadino di Santa Croce, invece, non vede questa riforma di buon occhio: "Resto dell’idea che in dieci anni un sindaco esaurisca il proprio mandato – spiega –. Poi, se vogliamo, in questo periodo storico, dopo la pandemia che ci ha impedito di portare avanti i nostri programmi, potrebbe anche essere utile. Personalmente è una cosa che non ho preso in considerazione". La novità potrebbe creare scompiglio. E Renzo Macelloni, sindaco di Peccioli, non lo nega: "Teoricamente sono d’accordo con la possibilità di consentire il terzo mandato – sottolinea – E’ assurdo che questa, però venga introdotta in prossimità delle elezioni. Siamo davanti ad un manuale perfetto di come non vanno fatte le cose".

Si rischia di mandare il tilt i partiti, a scelte quasi fatte, con uomini rimessi in pista all’ultimo momento dando il via ad un rebus pericoloso di rivendicazioni e ambizioni. Mirko Bini, sindaco di Terricciola – che ha già annunciato di non ricandidarsi, pur potendolo fare – dice : "In alcune realtà piccole è necessario, perché è davvero difficile trovare persone che si mettono a disposizione per fare il sindaco. Sono invece contrario al terzo mandato in Regione, quello sì che è fuori luogo". Bini è in politica da vent’anni, è stato consigliere comunale, per due mandati vicesindaco ed è attualmente alla prima legislatura da sindaco: "Ora mi fermi qui", dice.

Per Thomas D’Addona, alla guida del Comune di Crespina-Lorenzana l’ipotesi terzo mandato "se arriverà è una scelta che può essere positiva – spiega –. Per alcuni Comuni può rivelarsi un’opportunità contro il cambiamento forzato". Pronto a scendere ancora in pista? "Stiamo lavorando per trovare la persona giusta che, credo, nella nostra giunta possa esserci: io sono pronto al passo indietro".

Il terzo mandato è un’ipotesi che piace anche al primo cittadino di Chianni, Giacomo Tarrini: "Spesso dieci anni non bastano a concludere i programmi – sottolinea – Oggi, in particolare: la pandemia ci ha fermato per tanto tempo: il terzo mandato è un’opportunità da sfruttare". Marco Gherardini, primo cittadino di Palaia, invece, la pensa diversamente: "Dopo dieci anni un cambio fa bene". Alessio Barbafieri, primo cittadino di Lajatico ritiene che questa riforma "farebbe bene anche ai Comuni sotto i 15mila abitanti dove non è facile trovare persone pronte a mettersi in gioco ed accettare al sfida". Arianna Cecchini, che guida Capannoli dice: "Non c’è la legge, per ora, ma è un ragionamento condivisibile". Ora non resta che aspettare.