Elezioni 2024 a Ponsacco, Fratelli d'Italia parla di coalizione di centrodestra e di sgombero dell'immobile

PONSACCO

Cresce il fermento nei vari schieramenti politici di Ponsacco in vista delle elezioni 2024. Perché se è vero che manca ancora un anno, è altrettanto vero che è iniziato il conto alla rovescia in uno dei Comuni più importanti della Valdera, il secondo per ordine di grandezza do Pontedera. Mentre, come scritto ieri su queste pagine, il centrosinistra, il Pd in testa, si prende altro tempo per scegliere il nome che dovrà raccogliere il testimone di Francesca Brogi arrivata ormai alla scadenza del secondo mandato, la minoranza ha già espresso due possibili liste nate da un “divorzio“: Samuele Ferretti e Gabriele Gasperini. Il primo è alla finestra e il secondo sembra già più avanti nel progetto di una sua lista.

Nel campo delle ipotesi ieri è arrivata la nota di Fratelli d’Italia che smentisce certe voci su una lista in solitaria. Ma come detto, siamo rimasti in un campo ipotetico. Ecco quindi, cosa scrive il partito di Giorgia Meloni: "L’azione del nostro partito è quella di lavorare per la coalizione di centrodestra, formata insieme alla Lega e a Forza Italia e a quanti condividano i valori e la progettualità della coalizione medesima".

Poi il partito entra nel caso di via Rospicciano,: "A Fdi non serve nessuna sveglia e nessuna lezione dai tribuni di turno, consapevole di puntare alla massima responsabilità cittadina e a risolvere in maniera definitiva anche questo annoso problema. Insieme ad una accurata azione di ascolto dei cittadini abbiamo avanzato le nostre proposte. Ecco le idee: Accelerare le procedure di sgombero dell’immobile al fine digarantirne un pieno recupero residenziale e commerciale, rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio continuando a programmare con maggiore frequenza le periodiche azioni di controllo. Aumentare l’organico della polizia municipale per coprire anche i turni serali e potenziare il servizio offerto dall’arma dei carabinieri, favorendo la costruzione di una nuova caserma".