Eike Schmidt in visita alla città "Scrigno adatto agli Uffizi Diffusi"

"San Miniato è un vero e proprio scrigno di storia e storie, arte e tesori, Le Gallerie sarebbero davvero entusiaste di poter portare qui una tappa del progetto degli ‘Uffizi diffusi’: siamo pronti a lavorare fin da adesso perché questo accada". Parole del direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt ieri in visita in città. Ad accoglierlo sono stati il sindaco Simone Giglioli, insieme agli assessori Loredano Arzilli, Elisa Montanelli e Marzia Fattori, al presidente della Regione Eugenio Giani, al vescovo Giovanni Paccosi, al presidente della Fondazione Crsm Antonio Salini Guicciardini e al dirigente dei servizi culturali e dei musei comunali Paolo Togninelli. L’obiettivo era, da un lato, vedere la città e, dall’altro, visionare alcuni dei luoghi più suggestivi per valutare la possibilità di accogliere gli “Uffizi diffusi”, il progetto ideato proprio da Schmidt per portare alcune opere del patrimonio della galleria anche al di fuori del capoluogo toscano, un’operazione rivoluzionaria sia per i turisti che per i cittadini. Schmidt ha visitato il municipio e l’Oratorio del Loretino, la Chiesa del Santissimo Crocifisso, la Cattedrale, il Museo Diocesano d’arte sacra. Quindi a Palazzo Grifoni, uno spazio che ben si presta ad accogliere il progetto degli “Uffizi diffusi”. e infine a Palazzo Formichini, sede della Crédit Agricole.

C. B.