Egola, la messa in sicurezza. Ecco i lavori mai eseguiti: "Al via il nuovo progetto"

Un quadro economico da mezzo milione. Di cui 300mila per lavori – in attesa di realizzazione da dieci anni –, gli altri di progettazione e per il pagamento degli espropri necessari. Via libera dal Comune all’affidamento dell’incarico professionale per l’aggiornamento della progettazione esecutiva, piano di sicurezza, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico nel bacino del torrente Egola. Ecco – si legge nell’atto del municipio – quali sono le priorità emrse legate alla ricorrenza degli eventi di esondazione delle acque del torrente Egola Intervento di La Serra: costruzione di un by-pass immediatamente a monte del ponte esistente sulla Sp 39 con utilizzo di elementi prefabbricati in calcestruzzo; costruzione dell’opera di restituzione idraulica con recapito delle acque provenienti dal by-pass nell’alveo del torrente Egola a valle della strada provinciale, mediante la realizzazione di un nuovo canale di scolo.

Intervento su Ponte a Egola: il rialzamento di un tratto di arginatura a campagna dell’ultima cassa di espansione prima dell’abitato di Ponte a Egola in modo da uniformare le quote arginali alla struttura esistente: Intervento di La Serra: realizzazione di un’arginatura nei pressi dell’abitato della Serra, in parte longitudinale la strada provinciale in parte retrostante l’abitato, intervento questo da rivalutare ed attuare successivamente alla realizzazione del bypass. "Questo secondo lotto – si legge può essere realizzato in maniera indipendente successivamente, garantendo la messa idraulica della viabilità e la mitigazione del rischio presso l’abitato della Serra con un ulteriore investimento".

Un quadro di opere compreso nell’Accordo di Programma sottoscritto l’11 febbraio 2013 tra Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa, Provincia di Pisa, Comune di Castelfiorentino, Comune di Montaione, Comune di San Miniato e Consorzio di Bonifica Valdera, di cui il Comune di San Miniato è soggetto attuatore. Il 12 ottobre 2015 avvenne la consegna dei lavori che non furono in pratica mai iniziati, per un contenzioso tra impresa e stazione appaltante conclusosi nel 2021. Il cantiere nel corso dell’anno.

C. B.