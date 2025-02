Efficientamento energetico dei lampioni . Al via i lavori: modifiche alla circolazione

La Polizia locale del Comune di Calcinaia, ha emesso un’ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale, per permettere l’efficientamento energetico dei lampioni pubblici stradali, in varie zone del territorio. Il provvedimento adottato permetteràcosì di svolgere in lavori in sicurezza. Gli interventi cominceranno a partire lunedì per protrarsi in diversi giorni ed orari fino al 5 marzo. Domani dalle 8 alle 18 ci sarà il divieto di sosta con rimozione coattiva su via Sandro Pertini lato est nel tratto compreso tra il civico 1 e l’intersezione con via di Mezzo; martedì 18 febbraio 2dalle 8 alle 12 istituzione del divieto di sosta con rimozione coattiva su ambo i lati di via Garemi inclusa l’ area a parcheggio. Poi ancora diveiti su altre strade il 20,21 e 26 febbraio e il 4 r 5 marzo. Tutte le info sul sito.