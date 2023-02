"Effetto Ferrari, siamo l’ombelico del mondo"

di Ilenia Pistolesi

Un anfiteatro naturale che si fa cullare da crinali da cartolina che, anche quest’anno, torna a farsi palcoscenico, per la 18esima volta, per uno degli eventi più amati, il concerto-show del maestro Andrea Bocelli. Sono due le date che scandiranno il grande evento che tornerà a incantare il pubblico di tutto il mondo, il 27 e il 29 luglio. Dunque, la kermesse del tenore più celebre del pianeta si riappropria di due date tornando alle origini, prima delle restrizioni dovute dalla pandemia.

Restano top secret i nomi dei big che saliranno sul palco insieme a Bocelli. Quel che è granitico, è il doppio appuntamento con uno dei concerti più attesi dell’anno, divenuto vera destinazione di viaggio non solo per i fan italiani del maestro, ma anche per le rotte internazionali che ogni estate planano nel borgo di Lajatico. Forte del clamoroso successo dell’edizione trascorsa, City Sound & Events festeggia il pieno rilancio di uno spettacolo ormai assurto a imperdibile tradizione artistica e culturale: una realtà virtuosa italiana, ovunque amata ed attesa, una manifestazione musicale tra le più celebrate a livello internazionale, preziosa risorsa culturale con notevoli ricadute sul turismo dell’intera regione. Il Teatro del Silenzio infatti, dopo gli anni funestati dall’emergenza pandemica, è tornato a pieno regime, registrando il tutto esaurito e suscitando un riscontro entusiasta da parte della critica e del pubblico cosmopolita che ha gremito la celebre arena a cielo aperto lo scorso anno. Si rinnova dunque, nel cuore dell’estate 2023, la magia di una performance unica, per la direzione artistica di Alberto Bartalini (co-ideatore dell’evento stesso) e la presenza protagonistica di Andrea Bocelli. Il tenore italiano più amato nel mondo, supportato da tanti celebri amici artisti e dall’Orchestra Teatro del Silenzio, darà nuovamente vita ad una serata indimenticabile. "È un’emozione insolita e potente, verificare ogni volta come molte migliaia di persone, mosse dal desiderio di condividere un’esperienza di buona musica e di bellezza, convergano da tutto il mondo proprio qui, nella mia piccola Lajatico, in questa conca naturale che il giorno dopo sarà restituita alla natura".

Così, il Maestro Bocelli, il quale ha inoltre sottolineato come "ciò che si prova nelle performance dal vivo, sulla ribalta ma anche in platea, per intensità e qualità, per lo scambio d’energia che s’innesca, non è surrogabile nel mondo virtuale. L’edizione 2022 ci ha confermato quanto abbiamo bisogno di ritrovarci, di stare insieme e tornare a frequentare l’arte e la cultura".

"Lajatico torna a essere ombelico del mondo – dice il sindaco Alessio Barbafieri – al momento, rispetto al 2022, non abbiamo richieste sul teatro per eventi eccezionali come fu quello legato lo scorso settembre alla Ferrari, ma siamo disponibili a ripetere un’esperienza di quella portata, che è riuscita a allungare l’indotto legato al Teatro del Silenzio".