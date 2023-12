"Educare per prevenire". Incontro al Cattaneo

Una lezione all’istituto Cattaneo sul tema "Educare per prevenire" nell’ambito delle iniziative contro la violenza sulle donne. Una piaga del nostro tempo, attualissima specie dopo l’omicidio di Giulias Cecchettin. L’evento è stato organizzato dal Rotary Club Castelfranco di Valdarno Inferiore con la collaborazione della associazione Territorio in comune. Il preside dell’Istituto, Salvatore Picerno ed i docenti si sono impegnati affinché l’evento potesse essere svolto con il maggior coinvolgimento possibile degli studenti; ed il risultato è stato eccellente in quanto l’aula magna si è riempita di ragazzi curiosi ed interessati ad ascoltare i relatori che si sono succeduti. Hanno presenziato all’evento i relatori: dottor Luigi Fezza, vicequestore del Commissariato di Polizia di Pontedera, Fabio Dragoni giornalista del quotidiano La Verità e l’avvocato Daniela Vallini della Associazione Fidapa di San Miniato. Ha coordinato gli interventi la professoressa Simona Dalla Maggiore. A conclusione dell’evento ha portato i suoi saluti la signora Beatrice Calvetti socia dell’associazione Territorio in comune, commissaria delle pari opportunità e consigliere comunale