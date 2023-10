Edilizia popolare. Quattro nuove case

Quattro appartamenti per dare una casa a chi non ce l’ha. Il consiglio comunale di Montopoli ha dato il via libera all’acquisto grazie ai 740mila euro che il Comune ha ottenuto dalla regione Toscana sull’edilizia popolare. All’avviso del Comune aveva risposto la società immobiliare la Piazzetta e la Regione ha concesso i soldi. La palazzina si trova in via Dante a Capanne. "Siamo felici e orgogliosi di essere uno dei pochi Comuni ad aver ottenuto questo finanziamento – commenta la vicesindaca Linda Vanni – Entro ottobre, quando saranno completati gli ultimi lavori, sarà acquistata la palazzina e ci sarà il passaggio ad Apes affinché gli alloggi possano essere, assegnati probabilmente già a inizio del nuovo anno".