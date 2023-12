E’ morto Edilio Pellinacci, fondatore del Boccaccio. Guidò anche il Pontedera

Pontedera, 18 dicembre 2023 - Edilio Pellinacci si è spento ieri dopo una lunga malattia. Aveva 76 anni. Lascia la moglie Simonetta, le figlie Elisa e Priscilla e il fratello Leonardo. Il funerale è fissato per le 15,30 di martedì, nella chiesa di San Giuseppe a Pontedera. Originario di Capanne di Montopoli, ma pontederese da decenni, Edilio Pellinacci era imprenditore illuminato. Il suo nome è legato, indissolubilmente, alla discoteca Boccaccio, uno dei poli del divertimento e di aggregazione giovanile più longevi. Non solo della provincia di Pisa. Pellinacci ne è stato l’anima sotto tutti i punti di vista. Dal locale sono passati migliaia di giovani, generazioni sono cresciute in quel tempo del divertimento. Di giorno piscina e di sera discoteca. Edilio, per decenni, era presente all’ingresso. Con il suo fare elegante, quasi altero, ma con gli occhi del padre che non esitava a riprendere qualche ragazzotto un po’ più agitato. A lui è legato anche il successivo sviluppo dell’intero complesso Torretta White.

Negli anni Ottanta Pellinacci aveva deciso di legare il suo nome anche al calcio. Diventato presidente del Pontedera fu il primo a credere nel suo quasi coetaneo Marcello Lippi che chiamò a guidare i granata quando era tecnico emergente nelle giovanili della Sampdoria. Un imprenditore che non esitava a innovare. Un uomo che sapeva guardare lontano. E a lunga gittata. "Un amico, un imprenditore, un interprete attento e intelligente dei bisogni e dei mutamenti delle tante giovani generazioni che hanno avuto modo di crescere e incontrarsi nel suo Boccaccio – le parole di Matteo Franconi, sindaco di Pontedera – Edilio è stato anche il presidente del Pontedera calcio con Marcello Lippi allenatore. Una figura di primo piano che ha partecipato, con tenacia e passione, della storia di questo territorio offrendo occasioni di incontro e socialità per migliaia di ragazzi. Con lui perdiamo un punto di riferimento e una preziosa guida per leggere, prima degli altri, i cambiamenti del mondo. Alla moglie, alle figlie, al fratello e ai suo affetti più cari il nostro commosso e sentito cordoglio. Buon viaggio Edilio, ci mancherai".

Anche l’unione sportiva Città di Pontedera piange la scomparsa dell’ex presidente Edilio Pellinacci. "Nel 2003 Edilio Pellinacci era stato insignito dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di grande ufficiale ordine al merito della Repubblica Italiana – lo ricorda il Pontedera – Tutta la Società si stringe attorno alla famiglia di Edilio e le pone le più sentite condoglianze".