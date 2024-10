Edi Gori e il sapore dei ricordi, una mostra e uno spettacolo

Una mostra fino al 3 novembre, all’Orcio d’oro di San Miniato che si intitola "Il profumo dei ricordi”ì", ed è dedicata al profumo Acqua di San Miniato, nell’ispirazione che esso ha dato a quattro artiste. L’esposizione è in memoria di Edi Gori, scomparsa di recente, ma lontana dall’essere dimenticata, proprio per il suo sorriso, la sua grande umanità, che si spargeva intorno, come i profumi a cui aveva dato vita. Profumi che il marito, Alessio Guardini, ha voluto rimettere in produzione, così che i loro aromi e quelli di sua moglie Edi continuino a diffondersi nell’aria di San Miniato.

Venerdì alle 18 e 30 ci sarà la vernice della mostra, seguita alle 21 e 30 dalla bravissima Alay Arcelus Macazaga, artista basca, ormai a tutti gli effetti residente a San Miniato, che darà vita ad uno spettacolo nato per l’occasione, con l’apporto proprio di Guardini, noto per le sue doti di attore e poeta all’improvviso. Lo spettacolo si intitola "Una profumeria di San Miniato".