Edera la cavalla parlante protagonista in televisione

SANTA MARIA A MONTE

Edera, erede di Sara, cavalla parlante di Santa Maria a Monte, è stata protagonista allo Show dei Record su Canale 5, programma condotto da Gerry Scotti. Come la predecessora, Edera si inchina al pubblico, con il capo risponde si o no alle domande che le fa il suo proprietario-amico-addestratore Sergio Dani, gioca con il pallone, conta battendo gli zoccoli delle zampe anteriori sul pavimento e conosce il suo nome. Sergio Dani, metalmeccanico in pensione, ne è orgogliosissimo. La prima cavalla parlante di Sergio Dani era stata Sara, morta alcuni anni fa a trentacinque anni. Quando Sergio prese Edera, Sara era già anziana, ma insieme a Sergio, evidentemente, era riuscita a trasmettere le sue speciali caratteristiche anche alla "sorella" che è diventata, a sua volta, una celebrità sia nelle feste di mezza Italia dove viene invitata e esibisce e anche in televisione. Prima dello Show dei Record era stata ospite in alcuni programmi della Rai. Come è possibile insegnare a un animale tutte queste peculiarità umane? Sergio Dani non ha dubbi: "Vanno trattati con molta dolcezza, quindi carezze, premiati con le carote e poi serve pazienza, tantissima pazienza e nessuna costrizione".