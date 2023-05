Ecovip, Tar annulla gli atti di ampliamento

Il Tar (Tribunale amministrativo) della Toscana ha accolto il ricors del Comune contro l’autorizzazione che la Regione Toscana aveva concesso alla ditta Ecovip di Ponticelli per l’ampliamento. Ecovip aveva presentato richiesta di ampliamento delle tipologie e delle quantità dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, al fine di consentire l’accesso di nuovi flussi per ampliare le superfici dell’impianto e riorganizzare gli stoccaggi. Il Comune ha sempre dato parere negativo, fino al ricorso al Tar contro l’autorizzazione della Regione per la "non conformità urbanistica, sulla sussistenza della convenzione urbanistica che vincola le parti, sulla conformità edilizia e sul rischio idraulico, sulle emissioni odorigine e sull’assoggettabilità alla legge Seveso, cioè rischio incidente rilevante". La sentenza del Tar annulla tutti gli atti emanati dalla Regione.