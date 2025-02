Ecofor fiabe L’attesa è finita, ecco Pennac

Oltre 1.500 alunni e studenti di 20 istituti scolastici hanno preso parte agli spettacoli, ai laboratori teatrali e agli altri eventi di Ecofor Fiabe 2025, il festival delle fiabe dedicate alla natura e alla sostenibilità ambientale organizzato a Pontedera, Ponsacco, Casciana Terme-Lari e Calcinaia da Ecofor Service Spa, azienda di specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Il direttore artistico è lo scrittore e drammaturgo Francesco Niccolini. "L’edizione di quest’anno di Ecofor Fiabe, la prima con una collocazione autonoma nel calendario, ha registrato un successo di partecipazione, attenzione e curiosità che è andato ben oltre le nostre aspettative – ha commentato il presidente di Ecofor Service Antonio Pasquinucci - Il nostro obiettivo è riuscire a dare continuità agli eventi che organizziamo e l’animazione e l’entusiasmo che si sono sviluppati intorno a Ecofor Fiabe ci assegnano una responsabilità ancora più ampia nell’attività di informazione e sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della sostenibilità".

Ecofor Fiabe si concluderà oggi con due eventi che si svolgeranno entrambi al teatro Odeon di Ponsacco. Alle 10 l’ultima rappresentazione teatrale di "Goccia dopo Goccia", con Sandro Fabiani. Alle 18.30, l’attesissimo evento finale, l’Ecoincontro con lo scrittore francese Daniel Pennac. Visto l’elevatissimo numero di prenotazioni già pervenute, i posti disponibili sono esauriti. E’ comunque possibile, il giorno dell’evento, iscriversi alla lista di attesa direttamente al teatro Odeon e entrare se qualcuno dei prenotati non riuscisse a presentarsi. Pennac è un romanziere di fama internazionale ma ha anche insegnato per quasi trent’anni in un liceo parigino. L’Ecoincontro si svilupperà partendo dal suo interesse per i problemi dell’ambiente e per i cambiamenti climatici, che impattano sulla geografia terrestre generando nuove povertà e costringendo milioni di persone a rischiare la vita per emigrare.

Si parlerà di come mettersi in dialogo con le nuove generazioni e di come spingerle a non subire passivamente i disastri provocati dagli adulti. Altri temi di confronto saranno l’intelligenza artificiale, il ruolo della collettività e delle istituzioni nella difesa dell’ambiente e il rapporto di Pennac con la scuola.