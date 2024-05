Ecodays, il successo e le nuove idee. "Bello vedere luoghi stracolmi". Un maxi schermo per gli Europei

Pontedera, 18 maggio 2024 – Sempre più eventi ed iniziative, sempre più coinvolgimento da parte della città e di persone di tutte le età. Gli amministratori della Ecofor Service srl di Pontedera festeggiano il successo di partecipazione agli Ecodays appena conclusi rilanciando con un programma di appuntamenti che arriva fino al prossimo anno.

Ci sono già le date dei prossimi EcoDays 2025 che si terranno dal 2 all’11 maggio. "Siamo contenti della partecipazione e del clima che gli eventi degli Ecodays hanno portato – le parole del presidente Antonio Pasquinucci – ci ha fatto enorme piacere vedere luoghi come l’auditorium del Museo Piaggio ed il Teatro Era stracolmi. Un evento su tutti quello con Vincenzo Schettini con un Teatro Era pieno di ragazzi, in linea con il lavoro svolto negli ultimi mesi con le scuole e con gli studenti". Alcuni numeri forniti dall’azienda: 1600 spettatori complessivi ai 5 Ecolncontri, 45 cittadini-espositori al mercato dell’usato Carboot, 500 studenti e 300 cittadini alle visite guidate agli impianti della Ecofor, 100 bambini e ragazzi al BikeDay, 500 ciclisti alla Randonnée della Valera, 50 bambini alle Ecofiabe, 360 persone ai talk e alle degustazioni delle Eccellenze locali, 280 ai convegni, 80 alla Promenade verde al Parco dei Salici, 180 alle serate dell’Ecofor CineFestival, 110 alla rassegna Ecofor.

«Vogliamo continuare con le nostre linee di azione – dice Pasquinucci – da un lato favorendo e promuovendo i temi della sostenibilità ambientale e dall’altro presentando ai cittadini le nostre attività ed i nostri impianti. Gli Ecodays ormai sono diventati un appuntamento annuale che si ripete e che dai 3 anni da quando sono amministratore si registra un interesse sempre maggiore, in parte per l’implementazione del programma degli eventi ed in parte perché oggettivamente si sta sedimentando nella popolazione la consapevolezza di cos’è Ecofor e di cosa fa".

Intanto l’azienda ha fatto richiesta per installare un maxischermo in piazza Cavour per proiettare i dati relativi all’attività di Ecofor Service ed il calendario degli eventi organizzati dall’azienda. Ma anche eventuali annunci urgenti del Comune e le partite della Nazionale italiana di calcio dei prossimi Europei. Il 28 giugno al Teatro Era ci sarà invece il prossimo EcoIncontro, altra rassegna sempre molto partecipata mentre tornerà con cadenza mensile il mercato dell’usato Carboot Ecofor dove si può scambiare oggetti inutilizzati esposti direttamente dal bagliaio della propria auto. Proseguiranno in vari fine settimana durante tutto l’anno anche Ecofor libri, l’Ecofor Cinefestival, gli incontri con le Ecofiabe ed i talk sulle eccellenze locali.